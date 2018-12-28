В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать без перерывов
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет работать практически без перерывов, правда, с заметными ограничениями. В свой последний рейс в этом году автобусы отправятся 31 декабря в 22.00, закончат работу уже под бой курантов. С часу ночи 1 января начнется новая смена, которая предусматривает выход в рейс 6 основных маршрутов, призванных связать все районы города. Электротранспорт будет работать практически без перерывов. Но из-за перекрытия движения в центре города, на эспланаде 5-й троллейбусный маршрут будет следовать до улицы Советской, 5-й и 11-й трамваи пойдут в объезд по улицам Белинского и Горького.
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