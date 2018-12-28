Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Когда «вылечат» Чусовской мост

Кризисный центр: помогут, утешат, обогреют →

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать без перерывов

смотреть видео

автобус

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет работать практически без перерывов, правда, с заметными ограничениями. В свой последний рейс в этом году автобусы отправятся 31 декабря в 22.00, закончат работу уже под бой курантов. С часу ночи 1 января начнется новая смена, которая предусматривает выход в рейс 6 основных маршрутов, призванных связать все районы города. Электротранспорт будет работать практически без перерывов. Но из-за перекрытия движения в центре города, на эспланаде 5-й троллейбусный маршрут будет следовать до улицы Советской, 5-й и 11-й трамваи пойдут в объезд по улицам Белинского и Горького. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.12.2018 в 10:53 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Когда «вылечат» Чусовской мост

В Перми пытались взломать банкомат

Запись прямого эфира с главой Перми Дмитрием Самойловым

Горячая тема: новогодние фейерверки

В Прикамье отмечают День спасателя

Как пермские журналисты сдавали ГТО

В Хохловку - бесплатно!

Пропавшая мать двоих детей найдена мертвой

На 13 этаже пермской высотки горел балкон

В Театре-Театре правит «Снежная королева»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Когда «вылечат» Чусовской мост

Кризисный центр: помогут, утешат, обогреют →

Обратите внимание

в Перми

Кризисный центр: помогут, утешат, обогреют

Пермячкам есть куда обратиться, оставшись в сложной ситуации, - в крае открываются специальные кризисные центры.
28.12.2018 в 11:20

Метки: в Перми, Общество

Сидеть дома, дарить подарки, смотреть телевизор: как пермяки планируют встретить Новый год

Социологическое агентство «СВОИ» провело телефонный опрос горожан
28.12.2018 в 11:01

Метки: в Перми, Общество

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать без перерывов

6 основных маршрутов свяжут все районы города.
28.12.2018 в 10:53

Метки: в Перми, Общество

Пермского «Щелкунчика» в канун Нового года покажут в интернете

«Яндекс» проведет трансляцию спектакля 29 декабря
28.12.2018 в 10:40

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Культура, Анонс

Когда «вылечат» Чусовской мост

На Чусовском мосту начались работы по устранению дефекта, что стало причиной серьезных пробок.
28.12.2018 в 10:25

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Пермского «Щелкунчика» в канун Нового года покажут в интернете

«Яндекс» проведет трансляцию спектакля 29 декабря
28.12.2018 в 10:40

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Культура, Анонс

Глава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в Соликамске

По словам Евгения Зиничева, произошло возгорание строительных материалов
27.12.2018 в 15:36

Метки: в Пермском крае, в Перми, В России, Происшествия, Общество

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

Мобильные пункты судебных приставов работают на пермских вокзалах
26.12.2018 в 13:08

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, В России, Деньги

В Пермском крае день траура, скорби, тишины

9 человек погибли в огненной ловушке в шахте Соликамска.
24.12.2018 в 22:18

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия, В России

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

О возможных причинах возгорания, попытках спасения людей и материальной помощи семьям погибших - сюжет программы «Вести Пермь. События недели».
23.12.2018 в 20:49

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

Лента новостей RSS каналы

Кризисный центр: помогут, утешат, обогреютКризисный центр: помогут, утешат, обогреют

Сидеть дома, дарить подарки, смотреть телевизор: как пермяки планируют встретить Новый годСидеть дома, дарить подарки, смотреть телевизор: как пермяки планируют встретить Новый год

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать без перерывовВ новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать без перерывов

Пермского «Щелкунчика» в канун Нового года покажут в интернетеПермского «Щелкунчика» в канун Нового года покажут в интернете

Когда «вылечат» Чусовской мостКогда «вылечат» Чусовской мост

Объекты ЖКХ без контроля в праздники не останутсяОбъекты ЖКХ без контроля в праздники не останутся

Пермяки увидят новое светомузыкальное шоу на пермской набережнойПермяки увидят новое светомузыкальное шоу на пермской набережной

Интрига Дягилевского фестиваляИнтрига Дягилевского фестиваля

Вести Кудымкар 27.12.2018Вести Кудымкар 27.12.2018

В Перми пытались взломать банкоматВ Перми пытались взломать банкомат

Запись прямого эфира с главой Перми Дмитрием СамойловымЗапись прямого эфира с главой Перми Дмитрием Самойловым

Прямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием СамойловымПрямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием Самойловым

«Мусорная» реформа: как не попасться на уловки управляющих компаний«Мусорная» реформа: как не попасться на уловки управляющих компаний

Горячая тема: новогодние фейерверкиГорячая тема: новогодние фейерверки

Врачам Ошибской больницы грозит до трех лет тюрьмыВрачам Ошибской больницы грозит до трех лет тюрьмы

В Прикамье отмечают День спасателяВ Прикамье отмечают День спасателя

Как пермские журналисты сдавали ГТОКак пермские журналисты сдавали ГТО

В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вывозу мусораВ районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вывозу мусора

В Хохловку - бесплатно!В Хохловку - бесплатно!

Пропавшая мать двоих детей найдена мертвойПропавшая мать двоих детей найдена мертвой

Глава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в СоликамскеГлава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в Соликамске

На 13 этаже пермской высотки горел балконНа 13 этаже пермской высотки горел балкон

Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Театре-Театре правит «Снежная королева»В Театре-Театре правит «Снежная королева»

В спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывыВ спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную