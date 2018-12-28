Когда «вылечат» Чусовской мост

Официально ограничения снимут 30 декабря, но будут стараться сделать это раньше. На Чусовском мосту начались работы по устранению дефекта, ставшего причиной серьезных пробок. Движение организовано в одну полосу, затруднено в обоих направлениях.

Среди сотен автомобилистов, ожидающих зелёный, на Чусовском мосту на время ремонта введено реверсивное движение.

Причина ограничения движения - неисправность деформационного шва - важнейшего элемента строения. Деталь предназначена для уменьшения нагрузки на конструкцию. В будущем будет рассмотрен вопрос о её полной замене, на данный момент поверх будет установлен металлический лист.

А пока на подъездах к Чусовскому мосту на спидометрах у водителей не больше 20 км/ч. Причем затор утром и в ту и другую строну, днём по направлению в Пермь, вечером из Перми. А в выходные всё гораздо сложнее.

О ремонтных работах на мосту автомобилистов предупреждает информационное табло. Машины начинают скапливаться в самом начале мостового переезда.

Остро встает вопрос о необходимости моста-дублера. Работы уже начались. Установлен соответствующий аншлаг с информацией, что и когда будет сделано. Предлагается к концу 2021 года. В кабинете начальника филиала «Мостоотряда №123» Юрия Истягина на стене чертежи будущих опор, но мысли пока о «болячках» старого моста.

Юрий Истрягин, начальник филиала «Мостоотряд №123»: "Человек смотрит за своим здоровьем, лечится, так же и мост. За ним надо смотреть, его надо лечить. Шов вышел из строя. Будет переключено движение, будет закрыта соседняя сторона, которая за 1,5 суток будет отремонтирована и 29-го числа в течение дня полностью движение будет открыто".

Изначально официально была озвучена другая дата - 30 декабря, но работы будут завершены на сутки быстрее, что не может не радовать тех, кто за рулем. Перед Новым годом пробок и так хватает.