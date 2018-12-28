В Перми пытались взломать банкомат

Очередная попытка взлома банкомата произошла накануне в Орджоникидзевском районе. На улице Кабельщиков в микрорайоне Гайва неизвестные пытались похитить деньги из электронного устройства. Как сообщили в пресс-службе МВД, попытка не увенчалась успехом. Все денежные средства остались внутри, сам банкомат был поврежден. На месте преступления в течение дня работала следственно-оперативная группа.