В Перми пытались взломать банкомат
Очередная попытка взлома банкомата произошла накануне в Орджоникидзевском районе. На улице Кабельщиков в микрорайоне Гайва неизвестные пытались похитить деньги из электронного устройства. Как сообщили в пресс-службе МВД, попытка не увенчалась успехом. Все денежные средства остались внутри, сам банкомат был поврежден. На месте преступления в течение дня работала следственно-оперативная группа.
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