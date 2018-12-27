Запись прямого эфира с главой Перми Дмитрием Самойловым
На телеканале "Россия 24" прошел прямой эфир с главой Перми. Дмитрий Самойлов подвел итоги уходящего года, рассказал об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Свои вопросы в прямом эфире задавали главе города и жители Перми. Запись трансляции.
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