Запись прямого эфира с главой Перми Дмитрием Самойловым

На телеканале "Россия 24" прошел прямой эфир с главой Перми. Дмитрий Самойлов подвел итоги уходящего года, рассказал об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Свои вопросы в прямом эфире задавали главе города и жители Перми. Запись трансляции.