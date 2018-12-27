Горячая тема: новогодние фейерверки
Гость программы "Горячая тема" - заместитель начальника первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми ГУ МЧС России по Пермскому краю Евгений Устюгов. В новогодние праздники статистика по пожарам не радует. Опасность может таиться в обычной ёлочной гирлянде и популярных у жителей фейерверках. Как встретить Новый год без трагических последствий?
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