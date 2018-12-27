В Прикамье отмечают День спасателя

В региональном управлении МЧС прошли учебно-методические занятия с главами городов и районов Прикамья. Подверглась всестороннему анализу работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и организация реагирования на подобные события. По итогам представителям структур, отработавших 2018 год наилучшим образом, были вручены ведомственные награды и благодарственные письма. В день спасателя Российской Федерации медалью был награжден и журналист ГТРК «Пермь» Дмитрий Никитин.