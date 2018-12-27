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Как пермские журналисты сдавали ГТО

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ГТО

Дополнительные баллы к ЕГЭ за золотой знак отличия ГТО в ноябре вовсю зарабатывали абитуриенты пермских учебных заведений. В начале декабря региональный центр тестирования проводил Дни открытых дверей. А сейчас представители всероссийского комплекса занимаются активной пропагандой среди остального населения. Начали с представителей СМИ.Участие в мероприятии приняла и корреспондент Мария Белостоцкая.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 27.12.2018 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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