В Хохловку - бесплатно!

До конца этой недели посещение Хохловки, музея деревянного зодчества, будет бесплатным для всех. Обещают экскурсии и ативный отдых. Причем даже санки и ледянки будут давать бесплатно. Главное - заранее сообщить о своем приезде, чтобы нашлись свободные экскурсоводы и инвентарь.