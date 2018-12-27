Пропавшая мать двоих детей найдена мертвой
Следователи подтвердили информацию судьбе 28-летней Елены Жигало, пропавшей еще 12 декабря. Ранее в соцсетях волонтеры-поисковики сообщали, что девушку нашли мёртвой.
Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, "женщина проживала вместе с мужем в квартире многоквартирного дома по улице Уссурийской в городе Перми, и с 12 декабря 2018 года перестала выходить на связь со своими родственниками и знакомыми. Супруг пропавшей сообщил, что его жена ушла из дома после семейной ссоры, и о ее местонахождении ему неизвестно. В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий тело пропавшей с телесными повреждениями было обнаружено. По предварительным данным, в один из дней первой половины декабря 2018 года в квартире, где проживали супруги, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась. После этого подозреваемый предпринял меры к уничтожению следов совершенного преступления и сокрытию тела".
Муж погибшей Елены уже задержан, предположительно завтра ему будет избрана мера пресечения. Как пишет портал В Курсе со ссылкой на собственный источник в следственном комитете, тело девушки было спрятано в арендованной машине, которая в свою очередь все это время находилась на одной из частных стоянок. У Елены остались двое детей от предыдущего брака. Сейчас они находятся в близкими родственниками убитой.
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