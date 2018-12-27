На 13 этаже пермской высотки горел балкон
Утром в Перми на улице Оханской произошел пожар на 13 этаже жилой высотки.
Сигнал о возгорании диспетчеру поступил в 7 часов 16 минут утра - звонивший сообщил, что с одного из балконов идёт дым. Оказалось, что на балконе горели домашние вещи. Никто на пожаре не пострадал.
Как сообщила редакции "Вести Пермь" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина, "Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. До прибытия пожарных жильцы этажа эвакуировались самостоятельно. В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц техники и 25 человек личного состава. Проверка продолжается".
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