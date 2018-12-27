В Театре-Театре правит «Снежная королева»

В пермском Театре-Театре состоялась премьера новогодней сказки "Снежная королева". Ее постановщиком стал немецкий режиссёр Андреас Мерц-Райков. Действие сказки он перенес в фойе и закулисье театра. Дети здесь бегают в сопровождении Герды, отгадывают загадки, преодолевают лабиринт, танцуют с экзотическими цветами на протяжении всего спектакля, который больше напоминает новогодний квест.

Андреас Мерц-Райков, режиссёр сказки "Снежная королева" (Германия): "Цель не просто показать что-то детям, сыграть перед ними, а вместе с ними погрузиться в атмосферу, интерактивная игра, чтобы полностью растворилась граница между зрительным залом и сценой".