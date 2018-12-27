В спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывы

Рекордное количество участников - больше трехсот - собрались в спорткомплексе "Олимпия" на соревнования между младшими школьниками. Заплывы - откровенно предновогодние - здесь даже судьи в красных колпаках.

Традиционные предновогодние соревновании по программе "Класс" в спорткомплексе "Олимпия" собрали рекордное количество участников 330 человек - ученики пермских школ с 1 по 4 классы.

Ольга Коточигова, учитель начальных классов школы №108 г. Перми: "Дети у нас очень любят бассейн, с удовольствием ходят, мы всегда участвуем в соревнованиях".

Всего же плаванием в "Олимпии" занимается более 2 тысяч ребят из 40 учебных заведений и детских садов Перми и Пермского района.

Из Кондратово приехал десант болельщиков с плакатами и кричалками. Для детишек даже 25 метров - настоящее испытание. Вместо эстафетной палочки - доска для плавания.

Жизненно необходимый навык - умение плавать - начинают развивать у детей с 5 лет. До 7 лет - в детском бассейне, а далее в большом, пятидесятиметровом. В "Олимпии" учат не только уверенно держаться на воде. Регулярные занятия плаванием гармонично развивают детский организм и укрепляют иммунитет.

Детей в спорткомплекс "Олимпия" привозят организованными группами из садиков и школ, а пока ребенок тренируется, родители могут понаблюдать за занятиями, а могут искупаться в бассейнах, сходить на тренировку в фитнес-центр. Или просто устроить семейный заплыв, тем более что впереди длинные новогодние каникулы.