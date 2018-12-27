Пермь. Вести Спорт 26.12.2018
Темы выпуска:
- С победы стартовали волейболисты "Камы" -в чемпионате России 1 лиги - Приволжского федерального округа.
- Призы за усердие получили воспитанники школы плавания БМ. В ежегодном предновогоднем турнире приняли участие пятьсот пятьдесят спортсменов. Для многих это старт в профессиональный спорт.
- ГТО для будущих боксёров. Краевая федерация бокса пригласила самых юных учеников профильных пермских клубов в зал спортшколы "СПАРТАК".
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