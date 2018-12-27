Лобовое ДТП парализовало движение по Восточному обходу
Серьезное ДТП в окрестностях Перми сегодня утром практически парализовало движение по Восточному обходу. На реконструируемом участке трассы, на отрезке между въездами в микрорайон Запруд и на Кислотные дачи, произошло лобовое столкновение с участием трех автомобилей. В аварии пострадали пять человек. На месте сейчас работает наша съемочная группа.
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