Дед Мороз и Снегурочка наведались на станцию переливания крови
Накануне на пермской краевой станции переливания крови Дед Мороз со Снегурочкой разыграли новогодние подарки во время викторины, вопросы которой были связаны с донорством, а потом и сами присоединились к тем, кто пожелал сдать кровь. Доброму волшебнику, впрочем, отказали, он совсем недавно проходил эту процедуру. А вот его "внучка" сдавала кровь впервые.
Снегурочка: "Часто людям требуется донорская помощь, и банк крови испытывает дефицит крови разных групп, поэтому мы решили сдать кровь. По ощущениям, почти ничего не чувствуешь, все прекрасно, всем советую".
Как опытный донор Дедушка Мороз поддерживал свою внучку, показывал, что и как нужно делать. А тем, кто только собирается стать донором, зимний волшебник рассказал про подготовку к процедуре.
Дед Мороз: "К сдаче крови соблюдается диета: нельзя молочную, жирную пищу, алкоголь за 48 часов нельзя, курить в день сдачи крови запрещается".
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