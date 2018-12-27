Бывшие работники сельского хозяйства получат дополнительную надбавку к пенсии

С 1 января неработающих пенсионеров ждет увечение пенсий на 7,05%. Схему расчетов презентовал управляющий Пермским отделением Пенсионного фонда Станислав Аврончук. В среднем размер пенсии увеличится примерно на тысячу рублей. При этом стоит обратить внимание, что надбавка полностью зависит от размера уже действующих выплат и может сильно разниться. Кроме всего прочего, дополнительную надбавку в 2019 году в Прикамье получат 11 тысяч бывших работников сельского хозяйства. Повышение для них фиксированное, помимо обычной индексации составит 1333 рубля 55 копеек. Первые повышенные платежи поступят на счета уже в конце декабря.

Станислав Аврончук, управляющий ОПФР по Пермскому краю: "Деньги будут перечислены во все предприятия по доставке пенсий, кредитные организации 28-29 декабря. Люди, которые получают пенсии в первой декаде через кредитные организации, получат денежные средства на вклады, карточные счета в конце этого года".