В пермское мороженое вложат почти 2 миллиарда инвестиций

Пермь рискует стать настоящим центром холода - в городе создается одна из крупнейших в России площадок по производству мороженого. Специнвестконтракт, первый в пищевой промышленности, подписан между краевым правительством и компанией - производителем. Сумма инвестиций 1 миллиард 800 миллионов рублей. Что это дает?

Все равны, как на подбор. Ровно 70 граммов и та самая завитушка наверху. Процесс выглядит завораживающее. Но не всё в производстве мороженного дело техники. Екатерина Шавшукова укладывает и проверяет качество вафельных стаканчиков. Здесь производят до 40 тонн продукции в сутки (а это почти 600 тысяч стаканчиков мороженого!)

Людмила Смирнова, начальник производства ПХК "Созвездие" ОАО "Миком": "Наши производственные возможности возросли до 9 тыс тонн. И это не предел".

Одна из крупнейших в России площадок по производству мороженого создается на базе пермского хладокомбината "Созвездие". Специнвестконтракт, первый в пищевой промышленности, был подписан между краевым правительством и компанией "МИЛКОМ" агрохолдинга "КОМОС ГРУПП". Сумма инвестиций 1,8 млрд.

В Прикамье уже действует 8 специальных инвестиционных контрактов (7 региональных и 1 федеральный) - 1-е место по России. Всего в регионе реализуется 25 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 400 млрд. рублей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "На протяжении последних 4-х лет объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах вырос на 30%. То есть мы в сопоставимой оценке на треть увеличили объем инвестиций. Это очень большой показатель. Если идти в обратном порядке по производственной цепочке, созревание мороженого и смешивание ингредиентов происходит в цистернах, на цокольном этаже производство холода - без него никуда, как и без контроля качества.

49 регионов из 85 или больше половины жителей страны могут насладится мороженым, произведенным на Пермской земле. Для края - налоговые поступления, почти 400 рабочих мест, для людей - самый простой способ создания хорошего настроения.