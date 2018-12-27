Пермяки украсили к Новому году вековую пальму
Тропические традиции Нового года в Перми. В Ботаническом саду Пермского университета прошла необычная экскурсия. В полной темноте, при свете одних фонариков участники нарядили новогодними игрушками 122-летнюю финиковую пальму.
В 2018 году Ботанический сад реализовывал большой благотворительный проект "Пальмовая ветвь", посвященный сохранению оранжереи. Около 4 тысяч пермяков посетили мастер-классы, события, концерты в оранжерее. Накануне прошла последняя в этом году экскурсия.
Сергей Шумихин, директор ботанического сада ПГНИУ: "У нас произрастает самая старая на Урале 122-летняя пальма, она была посажена Генкелем, одним из основателей университета. Мы продолжаем сбор средств, и мероприятия не заканчиваются".
Проблема заключается в том, что пальма растет. И ей катастрофически не хватает ей места. Тропический великан пытается продавить своей кроной крышу оранжереи, что в перспективе тем самым может погубить и всю коллекцию. Решить проблему может лишь реконструкция оранжереи.
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