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Александр Телепнев: «Никого я не бил. СМИ меня демонизировали»

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Телепнев

Ленинский районный суд поставил точку в деле экс-депутата Законодательного собрания Александра Телепнева.

Еще в январе в одном из ночных клубов Перми был избит известный музыкант Андрей Ширман, он же DJ Smash. Ему сломали челюсть и он проходил длительную реабилитацию. Вина Телепнева в этом преступлении была доказана, последовал приговор - 2 года колонии поселения. Однако уже через некоторое время всплыл новый эпизод избиения студента Глеба Кулакова, за это мировой суд добавил к приговору экс-депутата еще 2 месяца срока.

Накануне Ленинский суд рассмотрел последнюю апелляционную жалобу, Александр Телепнев не согласился с размером морального вреда Глебу Кулакову. Сумму в 75 тысяч рублей плюс гонорар адвокату 215 тысяч он посчитал завышенной. Однако суд к мнению обвиняемого так и не прислушался, в результате последний уже в январе самостоятельно отправится к месту отбывания наказания.

Александр Телепнев: "Я не считаю, что суд был справедлив. Никого я не бил, путем СМИ меня демонизировали, месяцы, проведенные в судах - это стресс для меня, для всей моей семьи. Я морально готов ко всему, я закаленный. Только не готов к нашему правосудию".

Метки: в Перми, Преступления

Опубликовано: 27.12.2018 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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