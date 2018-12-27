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С 1 января пермяки будут платить за мусор по-новому
С 1 января 2019 года вывоз и утилизация мусора перейдет из жилищной услуги в коммунальную. В платежках у жителей появится новая строка. Платежи будут поступать напрямую региональному оператору - в крае это компания "Теплоэнерго". Сегодня же были озвучены тарифы на сбор и переработку твердых коммунальных отходов в Пермском крае. Общая цифра 3840 рублей за тонну мусора. При расчете на квартиру площадью 50 кв метров получается примерно 169 рублей. Жителям частного сектора коммунальная услуга обойдется в 71 рубль 60 копеек на человека. При этом плата не может превысить 143 руб., даже если в доме прописаны больше 2 пермяков.
Региональная служба по тарифам в октябре провела конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО. Им стала компания "Теплоэнерго". Согласно условиям соглашения, оператор обязуется обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Пермского края.
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