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← В Перми приоткрыли тайны нового Дягилевского фестиваля

В БМ прошел ежегодный предновогодний турнир

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Призы за усердие получили воспитанники школы плавания БМ. В ежегодном предновогоднем турнире приняли участие пятьсот пятьдесят спортсменов. Для многих это старт в профессиональный спорт.
Танцы, карате, а теперь еще и плавание. 10-летняя Ирина Деткина с начала этого учебного года вместе с родителями решила, что пора заниматься плаванием. Ведь это прекрасный вид спорта, благодаря которому люди меньше болеют и становятся сильнее и выносливее.
Три месяца упорных тренировок и первые соревнования у Ирины. Девочка не ожидала, что помимо соперников здесь она встретит гостей из сказки.
Ирина Деткина, участница соревнований: "Я первый раз участвую в соревнованиях, и не ожидала увидеть Деда Мороза со Снегурочкой".
Соревнования в школе плавания БМ на призы Нового года проводятся регулярно. В этом году принять участие решили пятьсот пятьдесят спортсменов. Для многих это старт в профессиональный спорт.

Наталья Кравченко, менеджер по спорту плавательного комплекса "БМ": "Соревнования мы проводим уже 15 лет сегодня плыли дети и демонстрированли как они научились плавать с сентября по декабрь".

Заниматься плаванием можно с грудничкового возраста. Этим детям 4- 5 лет, и они с легкостью преодолевают 25 метровую дистанцию.

Константин Дылдин, тренер бассейна Аквамарин спортивного комплекса БМ: "Каждые соревнования на самом деле необычные для детей, для тренеров. Это всегда испытания, всегда какой-то драйв, праздник".
Здесь нет проигравших, каждый ребенок плывет в своем любимом стиле. Ну а на финише всех ждут Дед Мороз со Снегурочкой и не морозят, скорее, наоборот - согревают и вручают первую медаль по плаванию и сладкий новогодний набор.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 26.12.2018 в 23:43 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми приоткрыли тайны нового Дягилевского фестиваля

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