В БМ прошел ежегодный предновогодний турнир
Призы за усердие получили воспитанники школы плавания БМ. В ежегодном предновогоднем турнире приняли участие пятьсот пятьдесят спортсменов. Для многих это старт в профессиональный спорт.
Танцы, карате, а теперь еще и плавание. 10-летняя Ирина Деткина с начала этого учебного года вместе с родителями решила, что пора заниматься плаванием. Ведь это прекрасный вид спорта, благодаря которому люди меньше болеют и становятся сильнее и выносливее.
Три месяца упорных тренировок и первые соревнования у Ирины. Девочка не ожидала, что помимо соперников здесь она встретит гостей из сказки.
Ирина Деткина, участница соревнований: "Я первый раз участвую в соревнованиях, и не ожидала увидеть Деда Мороза со Снегурочкой".
Соревнования в школе плавания БМ на призы Нового года проводятся регулярно. В этом году принять участие решили пятьсот пятьдесят спортсменов. Для многих это старт в профессиональный спорт.
Наталья Кравченко, менеджер по спорту плавательного комплекса "БМ": "Соревнования мы проводим уже 15 лет сегодня плыли дети и демонстрированли как они научились плавать с сентября по декабрь".
Заниматься плаванием можно с грудничкового возраста. Этим детям 4- 5 лет, и они с легкостью преодолевают 25 метровую дистанцию.
Константин Дылдин, тренер бассейна Аквамарин спортивного комплекса БМ: "Каждые соревнования на самом деле необычные для детей, для тренеров. Это всегда испытания, всегда какой-то драйв, праздник".
Здесь нет проигравших, каждый ребенок плывет в своем любимом стиле. Ну а на финише всех ждут Дед Мороз со Снегурочкой и не морозят, скорее, наоборот - согревают и вручают первую медаль по плаванию и сладкий новогодний набор.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми приоткрыли тайны нового Дягилевского фестиваля
На Рождественском фестивале Пореченков читал «Облако в штанах»
Неработающие пенсионеры получат прибавку
«Серебряное копытце» по-пермски
Вывозом мусора в крае займется единый оператор
В Перми открыли стелу «Искра надежды»
В Кунгуре внедорожник на полном ходу врезался в остановку
Экс-депутат Александр Телепнев подал апелляцию
Имя ему Хелпер
Активисты ОНФ подарили детям «Новогоднее чудо»
Добавить комментарий: