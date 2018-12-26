В Перми приоткрыли тайны нового Дягилевского фестиваля

Международный фестиваль, носящий имя великого импресарио Сергея Дягилева, в 13 раз пройдет в Перми в следующем году.

В министерстве культуры Пермского края прошло расширенное совещание по вопросам проведения очередного Дягилевского фестиваля. В 2019 году одн из крупнейших музыкальных форумов Европы пройдет в Перми с 18 по 29 мая.

Мировые премьеры, ночные концерты и освоение завода имени Шпагина продолжатся на Дягилевском фестивале в 2019 году. А также останутся и уже знакомые зрителям фестиваля площадки - это в первую очередь театр оперы и балета, Частная филармония Триумф, дом Дягилева и пермская художественная галерея. Как и в предыдущие годs, фестиваль акктивно поддерживает Министерство Пермского края.

Антон Клепиков, аместитель Председателя Правительства Пермского края: "Есть задачи по организации турпотока и из других территорий, есть задачи по обеспечению по доступности фестиваля пермякам, это достигается разными способами и методами.

Дягилевский фестиваль всегда был славен двумя вещами, во-первых, своими традициями. Именно поэтому классические симфонические музыкальные произведения и мощная образовательная программа остаётся. Но будут и инновации и с точки зрения логистики фестиваля, места проведения концертов и с точки зрения исполнителей. Один из них например Арво Пярт это - советско- эстонский композитор. Создатель авторского стиля tintinnabuli, в котором специфически воплотил принципы техники минимализма и эстетики "новой простоты".

Андрей Борисов, директор Пермского театра оперы и балета: "Это знаковый и очень духовный композитор в Европе, который выходец из бывшего Советского союза, который сейчас живёт и работает в Эстонии и создаёт совершенно потрясающую музыку".

Уже точно известно, что на закрытии фестиваля прозвучит "Немецкий реквием" Брамса. Его исполнит один из лучших западных коллективов, оркест Mahler Chamber Orchestra. Совместно с хором MusicAeterna.

Анна Касимова, директор Дягилевского фестиваля: "Ещё будет концертное исполнение оперы "Идоменей" Моцарта, нужно добавить, что опера будет поставлена на Зальцбургском фестивале, а здесь у нас будет предваряющее концертное исполнение".

Сам же фестиваль в Перми пройдет с 18 по 29 мая. Ну следующие заседание организационного комитета, где конкретики будет ещё больше, состоится уже 21-го февраля.