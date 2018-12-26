На Рождественском фестивале Пореченков читал «Облако в штанах»

В Пермской краевой филармонии стартовал Международный Рождественский фестиваль. В пятый раз в одном пространстве объединяются два христианских Рождества - католическое и православное, музыка светская и храмовая. Открылся фестиваль музыкально-литературным спектаклем «Неизвестный друг» по рассказу Бунина в исполнении пианистки Полины Осетинской и заслуженной артистки РФ Ксении Раппопорт.

Ксения Раппопорт, Заслуженная артистка РФ: "Музыка сильнее, чем слово, на мой взгляд, намного. По воздействию на человека, на человеческую душу, и более совершенна".

Второй концерт посвятили премьере - впервые в Перми прозвучали «Отражения» молодого композитора Кузьмы Бодрована темы 24-го каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса,Чайковского, Прокофьева, Берга. Исполнил их камерный оркестр «Солисты Москвы», дирижировал Юрий Башмет. После в этом же сопровождении российский актер театра и кино Михаил Пореченков прочитал поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах» в своей интерпретации.

Михаил Пореченков, актёр театра и кино: "Это производит наибольшее впечатление, потому что музыка настраивает, ведет зрителя, а я своим прочтением дополняю великие музыкальные произведения великих авторов".