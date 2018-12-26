Неработающие пенсионеры получат прибавку

С 1 января неработающих пенсионеров ждет увеличение пенсий на 7,05 %. Схему расчетов сегодня презентовал управляющий Пермским отделением пенсионного фонда России Станислав Аврончук. В среднем размер пенсии увеличится примерно на тысячу рублей. При этом стоит обратить внимание, что надбавка полностью зависит от размера уже действующих выплат и может сильно разниться. Кроме всего прочего, дополнительную надбавку в 2019 году в Прикамье получат 11 тысяч бывших работников сельского хозяйства. Повышение для них фиксированное, и помимо обычной индесации составит 1333 рубля 55 копеек. Первые повышенные платежи поступят на счета уже в конце декабря.