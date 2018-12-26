«Серебряное копытце» по-пермски
Дом Музыки и частная филармония «Триумф» готовят к Рождеству музыкальную сказку-сон по мотивам произведения Павла Бажова «Серебряное копытце». Дети и взрослые вместе сДедом Кокованей, девочкой Дарёнкой и кошкой Мурёнкой отправятся на поиски козлика, выбивающего копытцем россыпи самоцветов. Действие будет сопровождать живая музыка - от народных наигрышей до французских вальсовых мелодий.
Над постановкой работает режиссер Наталья Легостаева, роль девочки Дарёнки репетируют пермские школьницы - Мира Сотникова и Тоня Соловей. Представление будет проходить в камерном формате: вместимость зала - не более 40 детей в сопровождении взрослых. После сказки гостей ждет сюрприз в Старокирпичном переулке. Показы запланированы с 7 по 11 января в частной филармонии «Триумф».
Наталья Иванова, продюсер музыкальной сказки-сон «Серебряное копытце»: "Здесь мы непроигрываем буквально весь сюжет сказа, а замешиваем его с фантазийными элементами, это погружение, вовлечение зрителей в игровой процесс".
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