Вывозом мусора в крае займется единый оператор

С 1 января 2019 года за сбор и переработку твердых бытовых отходов будет отвечать единый региональный оператор. Как будет работать механизм, и что это означает для всех нас? Об этом разговор с и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александром Шицыным.