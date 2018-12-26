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В Перми открыли стелу «Искра надежды»
В пермской школе № 108 накануне открыли арт-объект «Искра надежды», который посвящен пропавшим людям. На объекте изображена девочка, стоящая на планете Земля и мальчик, оба протягивают друг другу руки помощи. Они символизируют хрупкость и ценность человеческой жизни. Стела представляет конструкцию из черного металла почти 4 метра в высоту и 2 метра в ширину, а создала ее инициативная группа молодых людей - от эскиза до воплощения.
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