В Перми открыли стелу «Искра надежды»

В пермской школе № 108 накануне открыли арт-объект «Искра надежды», который посвящен пропавшим людям. На объекте изображена девочка, стоящая на планете Земля и мальчик, оба протягивают друг другу руки помощи. Они символизируют хрупкость и ценность человеческой жизни. Стела представляет конструкцию из черного металла почти 4 метра в высоту и 2 метра в ширину, а создала ее инициативная группа молодых людей - от эскиза до воплощения.