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В Перми открыли стелу «Искра надежды»

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арт-объект

В пермской школе № 108 накануне открыли арт-объект «Искра надежды», который посвящен пропавшим людям. На объекте изображена девочка, стоящая на планете Земля и мальчик, оба протягивают друг другу руки помощи. Они символизируют хрупкость и ценность человеческой жизни. Стела представляет конструкцию из черного металла почти 4 метра в высоту и 2 метра в ширину, а создала ее инициативная группа молодых людей - от эскиза до воплощения.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.12.2018 в 16:06 в рубрике - Вести Пермь

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