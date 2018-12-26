В Кунгуре внедорожник на полном ходу врезался в остановку
В Кунгуре утром черный внедорожник на полном ходу врезался в автобусную остановку. Пострадала пожилая женщина. О характере полученных ею травм пока не сообщается. Пенсионерка госпитализирована в центральную городскую больницу. ЧП произошло в одном из центральных районов Кунгура, на остановке "Спорттовары". Очевидцы сообщают, что машину занесло, женщина-водитель пыталась вырулить, но задела бордюр, и внедорожник буквально выбросило на остановку. Двое мужчин успели отскочить в сторону. Пенсионерка сделать этого не смогла.
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