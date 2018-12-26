Экс-депутат Александр Телепнев подал апелляцию

В Ленинском районном суде будет заслушана апелляционная жалоба экс-депутата Александра Телепнева, который не согласен с приговором мирового судьи по иску студента Глеба Кулакова, утверждавшего, что в январе этого года Телепнев побил его в клубе "Дом культуры", где ранее пострада DJ Smash. 2 месяца было добавлено к сроку заключения, установленному по делу об избиении музыканта Ширмана.