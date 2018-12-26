Имя ему Хелпер

В МФЦ Индустриального района Перми появился новый сотрудник - "Промобот". Робот на входе встречает посетителей. С ним можно просто пообщаться, узнать статус электронного талона в очереди, поинтересоваться о готовности документов, а при желании даже заполнить заявление и отсканировать необходимые бумаги по услугам, которые предоставляют в офисе «Мои документы». До последнего у сотрудника не было собственного имени, так что на сайте решили провести конкурс, в котором с большим отрывом победило имя Хелпер.

-Робот как тебя зовут?

Промобот: "Меня зовут Хелпер".

-Тебе нравится это имя?

Промобот: "Да, мне кажется, оно мне подходит, в переводе с английского означает помощник".