Имя ему Хелпер
В МФЦ Индустриального района Перми появился новый сотрудник - "Промобот". Робот на входе встречает посетителей. С ним можно просто пообщаться, узнать статус электронного талона в очереди, поинтересоваться о готовности документов, а при желании даже заполнить заявление и отсканировать необходимые бумаги по услугам, которые предоставляют в офисе «Мои документы». До последнего у сотрудника не было собственного имени, так что на сайте решили провести конкурс, в котором с большим отрывом победило имя Хелпер.
-Робот как тебя зовут?
Промобот: "Меня зовут Хелпер".
-Тебе нравится это имя?
Промобот: "Да, мне кажется, оно мне подходит, в переводе с английского означает помощник".
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