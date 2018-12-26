Активисты ОНФ подарили детям «Новогоднее чудо»

В Перми во дворце имени Гагарина прошла ежегодная акция «Новогоднее чудо». Ее организаторами выступили активисты Общероссийского народного фронта. В преддверии Нового года эта акция традиционная, но в таком масштабе проводится впервые. Гостями праздника стали около 700 детей с непростой судьбой.

Татьяна Лежнева: "Особенные дети тем более должны чувствовать замечательный волшебный праздник Новый год. Для них это такая радость почувствовать себя в чудесной сказке, где все хорошо и замечательно".

В фойе для маленьких гостей работали интерактивные площадки, где можно было своими руками сделать новогодний сувенир, а Дед Мороз со Снегурочкой раздавали сладкие подарки. Главным событием праздника стал показ балета от хореографической студии Дягилевской гимназии.

Елена Шлыкова,руководитель исполкома ОНФ в Пермском крае: "Этот год был объявлен президентом Годом волонтера, и все сегодняшнее мероприятие - это волонтерская акция. Кстати, Дед Мороз и Снегурочка это тоже волонтеры, студенты пермского университета".