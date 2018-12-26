Центр «Росток» отреставрировали на средства из президентского фонда

В Перми закончили ремонт в центре дополнительного образования «Росток». На проведение работ из резервного фонда президента Российской Федерации было выделено 15,5 млн рублей. Заявка на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения была подготовлена по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Как изменилась жизнь воспитанников центра после завершения всех работ?

Ансамбль уральского танца «Камушка» выступает 70 лет. Сегодня в ансамбле около 200 человек, найти площадку для репетиций не так-то просто. Ребятам повезло - занимаются в одном из самых просторных городских центров дополнительного образования. Во время гражданской войны здесь размещались колчаковские войска, в начале 40-х - театр музыкальной комедии, затем дом культуры. Но исторически здание известно как торговый дом купцов Ижболдиных. В 1916 году подарки для близких здесь покупал сам Борис Пастернак.

Тот самый магазин находился внизу, выше жили хозяева, ещё выше - прислуга. Теперь на каждом этаже раздаются детские голоса, везде проходят занятия.

Центр дополнительного образования «Росток» появился 27 лет назад, долгое время оставался в красном цвете.

Ольга Оборина,искусствовед, заведующая отделом изобразительного искусства Пермского краевого центра дополнительного образования «Росток»: "Вернули первоначальный облик, который был в начале 19 века, он действительно был жёлтым. Сейчас сделали решёточку, чтобы сохранить как можно дольше".

Также здесь полностью заменена кровля, восстановлена лепнина и исторические фальш-окна из лиственницы. Работы велись с 2016 года за счёт региональных средств и средств резервного фонда президента страны.

Елена Семакина, директор Пермского краевого центра дополнительного образования «Росток»: "Более 15 млн из президентских денег, президентского фонда были потрачены на реставрационные работы. Сегодня мы можем заниматься спокойно, не думая, что будет промокать кровля".

Теперь здесь продолжаются занятия по вокалу, хореографии, изобразительному искусству. Егор - только один из 800 школьников, которые бегут в «Росток» после учёбы.