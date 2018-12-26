Пермские археологи «похвастались» находками
Кремниевый пистолет, каменные зернотерки, коллекция кожаной обуви ремесленного производства, остатки оборонительных башен - все это находки нынешнего полевого сезона, сделанные пермскими учеными из камской археологической экспедиции. Наиболее интересными, по их словам, были раскопки в центре Перми и в Пермском районе, в Кунгуре, Соликамске и Чердыни. Минувшим летом археологи активно использовали современные технологии, ГИС-системы и аэросъемку. Это позволяет более точно восстанавливать памятники и находить более перспективные места для будущих раскопок.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Соликамск прощается с погибшими в шахте рабочими
В село Калинино пришёл газ
«Ловить» сеть больше не придется
Дед Мороз на байке, Снегурочки - на кабриолете
В селе Ашап открыли новый детский сад
Кого позвали на Губернаторскую ёлку
В Перми придумали, как избежать «гонок» за пассажирами
Подозреваемые по делу о пожаре в шахте арестованы на два месяца
В Перми вспоминают дзюдоиста Валерия Волохина
Специальные учения: в Перми отрабатывали действия при повреждении линии связи
Добавить комментарий: