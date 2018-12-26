Пермские археологи «похвастались» находками

Кремниевый пистолет, каменные зернотерки, коллекция кожаной обуви ремесленного производства, остатки оборонительных башен - все это находки нынешнего полевого сезона, сделанные пермскими учеными из камской археологической экспедиции. Наиболее интересными, по их словам, были раскопки в центре Перми и в Пермском районе, в Кунгуре, Соликамске и Чердыни. Минувшим летом археологи активно использовали современные технологии, ГИС-системы и аэросъемку. Это позволяет более точно восстанавливать памятники и находить более перспективные места для будущих раскопок.