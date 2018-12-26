Соликамск прощается с погибшими в шахте рабочими
В Соликамске сегодня без преувеличения тяжелый день. Здесь прощаются с тремя погибшими в субботу строителями компании "УС-30". Пожар в стволе строящейся шахты унес жизни девяти человек.
Между тем, расследование причин трагедии набирает обороты.
В Соликамске арестовали четырёх фигурантов уголовного дела, возбужденного после гибели девяти человек по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ.
Среди тех, кому в соликамском гоодском суде выбирали меру пресечения - два горных мастера, начальник участка и начальник объекта шахтостроительного комплекса. Все они являются сотрудниками компании подрядчика «УС-30», которая занималась строительством шахтного ствола, где произошёл пожар. Решение по каждому подозреваемому принимали разные судьи, итог везде один - арест на полтора месяца.
После всех экспертиз предстоит выяснить точные причины пожара и гибели людей.
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