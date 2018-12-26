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В село Калинино пришёл газ

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газ

В село Калинино пришел газ. И это только часть комплексной программы по созданию комфортной жизни. В планах еще и благоустройство, реконструкция, строительство школ и детских садов.

Картофельные и творожные шаньги Анжелика Сажина своей большой семье делает каждый выходные. По бабушкиному рецепту выпекаться все должно в русской печке, вместо нее у семьи появилась новая - «газовая». Готовится все гораздо быстрее.

Анжелика Сажина, житель с. Калинино: "Так как у нас маленькие дети, хотелось бы, чтобы в доме было тепло постоянно. Сейчас котел включил - газ горит . Красота".

К такой «красоте» еще привыкает глава семьи Артем Сажин. По привычке он колет дрова, ими эту зиму будут топить баню. А на следующий год и ее переведут на газовое оборудование. 

Шесть километров распределительного газопровода сегодня прошли по части села Калинино. Возможность подключения газа получили больше 200 потенциальных абонентов. По закону, желтая труба должна дойти до дома, жители платят только за внутриквартирную разводку и котел.

Вадим Лысанов, глава Кунгурского муниципального района: "Это вторая часть этапа газификации села, нужно два этапа, чтобы газифицировать 100 процентов село. У нас есть проекты, и мы будем идти дальше".

Благодаря открытию сегодняшней нитки газопровода 219 домовладений жителей села Калинино перешли от традиционного вида топлива, к новому, голубому. В проекте газификация всего населенного пункта.

 Стало это возможным благодаря социальному партнерству между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Пермского края. В рамках «социального инвестирования», начиная с 2006 года, нефтяники вложили в Кунгурский район почти полмиллиарда рублей.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской республике и Свердловской области: "Отрадно то, что люди не просто просят, чтобы им что-то сделали, они делают это сами, своими руками, своими возможностями, а мы им только помогаем".

Планы на этот год - это и газификация, и благоустройство, и реконструкция памятников архитектуры и искусства, домов культуры. Особое внимание воинским захоронениям. Также в Бардымском и Октябрьском районах отремонтируют 5 школ и построят 4 новых стадиона.

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 26.12.2018 в 12:03 в рубрике - Вести Пермь

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