«Ловить» сеть больше не придется

Гоняться за сетью больше не придется, на карте Пермского края одним белым пятном для мобильной связи стало меньше. Кроме устойчивого приема, появился еще и скоростной интернет.

Свободно дозвониться до дочери в Пермь - настоящая радость для Екатерины. Еще полгода назад, чтобы сделать простой звонок, надо было «поймать» сеть. Для этого залезали на вышки и выходили на дорогу.

Екатерина Трухина: "Раньше я с сотового не любила разговаривать. То надо на диван прыгнуть, то на окно. Не было никакой связи. А сейчас я свободно разговариваю. Меня везде можно достать".

В селе появилась базовая станция оператора «Теле2», оснащенная сетями нового поколения - 3G и 4G. Теперь и связь ловит везде, и интернет всегда под рукой.

Михаил Ганьжин, руководитель отдела развития пермского филиала «Tele2»: "Жители села Кузнечиха могут пользоваться сайтом госуслуги, оплачивать коммунальные платежи. Дети могут смотреть мультфильмы, сериалы, все это доступно в своем мобильном устройстве, которое всегда под рукой".

Базовая станция защитит сеть и от непредвиденных ЧП.

Даже если на селе пропадет электричество, интернет на телефоне будет всегда. Все благодаря резервным источникам питания, которые находятся на базовой станции.

С начала года компания увеличила количество базовых станций с поддержкой 4G на 50%, а 3G - на 20%. Качество сигнала и скорость мобильного интернета тоже увеличились за счет нового оборудования. Сейчас сети нового поколения покрывают 90% территорий Прикамья. И это не предел.

Антон Антонов, директор Пермского филиала «Tele2»: "Мы не планируем останавливаться в ближайшее время. В 2019 году продолжим с тем же темпом расширять покрытие. Можно смело заявить, что к концу 2019 года наши абоненты нигде не будут испытывать проблем с мобильным интернетом".

В ближайшее время на связи будут и другие жители Пермского края. Сети нового поколения появятся в поселках Ново-Залесново, Башкултаево, Горный и Ласьва.