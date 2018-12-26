Дед Мороз на байке, Снегурочки - на кабриолете
Сразу несколько ледовых новогодних открытий в Перми. У ДК имени Солдатова открылся ледовый городок, а ближе к вечеру - еще два места для массового катания на коньках. Один из них прямо под крыльями МиГа на взлете».
Кристина и Дмитрий первыми опробовали лёд, в котором отражаются огни гирлянд, украшающих «МиГ на взлёте». Каток небольшой - 1300 квадратных метров, но главное - здесь уютно.
В этом году в крае рекордное количество катков и хоккейных коробок – более 190. Даже если задаться целью посетить их все, целого зимнего сезона не хватит. Но сюда, пожалуй, стоит сходить обязательно. Такой каток заливается впервые.
Особенной эту ледовую площадку называют и подрядчики: опоры истребителя пришлось вписывать в ландшафт с помощью льда, а сама поверхность потребовала немало времени.
Елена Крапивина, представитель компании-подрядчика: "Тут была плитка тротуарная, был обрыв - нам пришлось очень долго равнять, очень много было завезено снега для подушки".
Если здесь открытие собрало более сотни человек, катания возле монумента Героям фронта и тыла стартовали практически незаметно. Площадь этого катка - 3 тысячи метров. Обе площадки работают без выходных, на лёд можно выйти бесплатно со своими коньками.
На площадь ДК им. Солдатова Дед Мороз приехал на байке, а Снегурочки на кабриолете. Ледовый городок здесь посвящён Году театра и носит название «Театральная площадь».
Лариса Комиссаренко, начальник отдела по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Свердловского района г. Перми:
"Горки «Маска», «Лира», «Веер», трон «Его величество Театр»".
На троне можно загадать желание!
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