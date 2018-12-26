В селе Ашап открыли новый детский сад

Новогодний утренник и спортивные состязания - сразу двумя праздничными мероприятиями отметили открытие нового детского сада в селе Ашап, Ординского района. К работе здесь уже приступили воспитатели, логопед и психолог, недолго осталось до открытия медицинского кабинета. Современное здание рассчитано на 90 мест. Впервые за долгое время в поселке появились ясли. Проблему дефицита мест в дошкольные учреждения для малышей Ашапа и его окрестностей теперь полностью решили. Из 5 близлежащих деревень детей вместе с родителями будут привозить и увозить два школьных автобуса.