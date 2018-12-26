Кого позвали на Губернаторскую ёлку

Главную елку региона - губернаторскую - провели в Пермском театре оперы и балета. Приглашение сюда получили 670 детей со всех уголков Прикамья. На входе маленьких гостей встречали ростовые куклы и Дед Мороз со Снегурочкой. А фойе театра на час превратилось в большую игровую площадку с множеством интерактивных зон, где ребята мастерили поделки, фотографировались в гигантском елочном шаре и принимали участие в развлекательной программе. Кульминацией праздника стала опера-сказка «12 месяцев».

Традиционно, праздник посетили дети с непростой судьбой, из многодетных семей, а также отличники учебы и победители различных конкурсов и олимпиад.