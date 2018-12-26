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В Перми придумали, как избежать «гонок» за пассажирами

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автобус

В Перми придумали, как ликвидировать гонки пассажирских автобусов. Решить проблему должна новая единая система оплаты проезда, которая снимает прямую зависимость прибыли перевозчика от количества людей в салоне.

В ожидании автобуса на вокзале все разговоры об удобстве оплаты проезда. Почему в родном Очере везут по одному проездному, а в Перми приходится доплачивать?

Анна Турова: "Мы ведь тоже льготники, обычные пенсионеры, а куда не приехал, все уже плати, у нас разница большая".

Речь не только о льготниках, в каждом муниципалитете сейчас сложилась своя система оплаты проезда. И даже в краевом центре на городских автобусных маршрутах можно расплатиться только наличными.

Стоять в очереди за приобретением бумажного проездного документа уже не имеет никакого смысла, когда технологии позволяют сделать это с обычного смартфона. Да и автовокзал должен превратиться из места для покупки билетов в удобный пересадочный хаб.

автобусы

В Перми сейчас одновременно действуют три системы учета оплаты проезда. У кондуктора есть отдельные карточки для школьных проездных, региональных и федеральных льготников. По словам Людмилы Зыряновой, все это сильно усложняет работу.

Обслуживание всех этих систем приходится оплачивать перевозчику. Так что большинство из них сегодня с энтузиазмом относятся к идее регионального Минтранса объединить всех под одно крыло.

Валерий Ротманов, генеральный директор ООО «Мегагрупп»: "Если будет внедрена единая система, которая, как нам обещают депутаты, будет бесплатна для перевозчиков, мы двумя руками за".

Идея заключается в том, что оплата за проезд на всей территории края будет поступать единому оператору, а он уже после этого будет рассчитываться с перевозчиком за каждый пройденный километр. Так можно избежать «гонок за пассажирами» и оптимизировать расписание автобусов.

оплата

Илья Нестеровский, заместитель министра транспорта Пермского края: "Мы сможем смотреть, как много, на каких маршрутах передвигаются пассажиры, как им удобней передвигаться, и в будущем настраивать систему таким образом, чтобы это было оптимально для жителей края.

Более того, появляется возможность создания единых билетов, суточных, с пересадкой или зонированием. Все это дает новая транспортная платформа, над которой сейчас работает Минкомсвязи. Уже в апреле следующего года в Перми планируют запустить 7 пробных маршрутов. 

автовокзал

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.12.2018 в 09:50 в рубрике - Вести Пермь

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