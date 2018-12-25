В Перми прошел еще один мемориальный краевой турнир по дзюдо. Всего их два в соревновательном году. Оба посвящены юным спортсменам: первый - Александру Смелову, а второй - декабрьский - Валерию Волохину.

В Перми вспоминают дзюдоиста Валерия Волохина. Краевой турнир его имени ежегодно проходит в клубе «Мотовилиха». Добрыми словами спортсмена вспоминают тренеры, хорошей борьбой- воспитанники городских отделений дзюдо.

В годовом соревновательном графике пермских дзюдоистов стоят два турнира- мемориала. В ноябре, добрыми словами, а кто и хорошей техникой на коврах, вспоминали юного спортсмена Александра Смелова. В декабре - трагически погибшего, Валерия Волохина.

Краевой турнир памяти Валерия Волохина, в 7 раз проходит в клубе «Мотовилиха», где занимался спортсмен. На коврах сегодня юноши 11-12 лет. Занятиям дзюдо посвятили не меньше двух лет, наработали на жёлтый пояс, 5 кю.

Уважение к сопернику, доскональное понимание разрешённых и запрещённых приёмов - основа спортивного политесса и воспитания мальчишек, которые вот- вот перейдут в такой непростой подростковый возраст.

Традиция подводить итоги перед новым годом касается и спортсменов. Аттестационные соревнования- экзамены проходят в каждом 3-ем зале.

Итогом года для дзюдоистов до 13 лет, он же итог первого учебного полугодия, может стать вожделенный оранжевый пояс.

Призёрам- кубки, новогодние подарки- всем участникам. До конца декабря на ковры в клубе «Мотовилиха» выйдут и получат сладкие призы 8-9 летние дзюдоисты.