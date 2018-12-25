Специальные учения: в Перми отрабатывали действия при повреждении линии связи
Действия при повреждении линии связи отрабатывали в Перми на специальных учениях. Речь об оптоволоконной линии. Это, как известно, дело тонкое.
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Действия при повреждении линии связи отрабатывали в Перми на специальных учениях. Речь об оптоволоконной линии. Это, как известно, дело тонкое.
|25.12.2018 в 18:00
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