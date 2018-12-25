В Перми увидели зрелищный тайский бокс

Бой с участием прикамца признан лучшим на турнире «MuaythaiFactory». Стартовый тур нового проекта по тайскому боксу принял пермский УДС «Молот». На ринге с бойцами из России, Испании, Италии, Турции и Таиланда прикамцы выступали в предварительных поединках. Никита Минькин, Константин Краснов и Федор Савельев свои поединки проиграли, но бой последнего стал самым зрелищным на турнире. Битва за титул чемпиона России среди профессионалов в пяти весах продолжится в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Махачкале, Сочи, Кемерове.