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Интервью с Александром Шицыным
Гость студии - исполняющий обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын. Тема разговора - итоги работы регионального Фонда капитального ремонта в 2018 году.
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