Интервью с Александром Шицыным

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Гость студии - исполняющий обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын. Тема разговора - итоги работы регионального Фонда капитального ремонта в 2018 году. 

Метки: в Перми, Общество, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 25.12.2018 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

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