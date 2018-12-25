Пермский летающий лыжник Егор Усачёв возглавил общий зачет Кубка России
Пермский летающий лыжник Егор Усачёв возглавил общий зачет Кубка России, став победителем 3-го и 4-го туров в Уфе. На первых двух этапах Усачёв завоевал бронзовые медали. Всего турнир состоит из 9 этапов.
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