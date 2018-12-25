Внимание: запрет на движение транспорта
Запрет на движение любого транспорта, в том числе и общественного на участке улицы Ким от Циолковского до Индустриализации, будет действовать до 30 декабря. По крайней мере в новогоднюю ночь здесь все должно работать в привычном режиме, сообщают в мэрии Перми. На данный момент два автобусных маршрута- 26-й и 12 Т - объезжают перекрытый участок. Он находится районе дома номер 19 по улице Ким. Именно к этому зданию строители подводят трубы теплоснабжения, в связи с чем ведутся раскопки, а сегодня ночью было перекрыто движение транспорта.
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