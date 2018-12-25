В Перми объявлен набор юных хоккеистов

Академия игровых видов спорта объявляет о наборе юных хоккеистов и приглашает пройти испытания игроков 2008-2009 годов рождения, имеющих базовую подготовку. Специалисты краевой Федерации хоккея оценят тактико-технические и физические качества кандидатов во вторник 25 декабря с 16:00 до 17:30 на льду СК им Сухарева. Нормативы по ОФП специалисты будут принимать в спортшколе №1 (Краснова, 1) во вторник и в пятницу. По итогам отбора в бюджетные группы отделения хоккея планируется зачислить 104 игрока.