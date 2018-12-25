Пермяки одними из первых увидели новый фильм «Т-34»
Первыми после Москвы пермяки увидели еще только готовящийся к большому прокату новый российский художественный фильм «Т-34». В кинотеатрах страны он пойдет с 27 декабря, а пермяки уже посмотрели и уже оценили.
Долгожданный момент занимает всего несколько секунд, фильмы уже давно передаются по интернету, так что Сергею Попову остается нажать всего несколько кнопок. До этого на большом экране премьеру сезона – кино про легендарный танк «Т-34» показывали только в Москве.
Сергей Попов, инженер по кинооборудованию кинотеатра «Кристалл»: "Фильм цифровой, никакой пленки нет, всего два проектора. Во многих городах сейчас стартует премьера. Мы одни из первых показываем этот фильм".
Один из главных актеров на экране – пермяк Антон Богданов, он играет танкиста. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. По замыслу сюжета, который основан на реальных событиях, группа на легендарном танке Т-34 прорывается из плена.
На премьерном показе в зале не было свободных мест.
Один из главных героев пишет на танке «Пермь», и здесь тоже есть исторические корни. Легендарному Уральскому танковому добровольческому корпусу в этом году исполняется 75 лет. Он прошел от Курска и до Берлина на танках Т-34.
Антон Клепиков, заместитель председателя правительства Пермского края: "Мы с большой радостью принимаем эту премьеру, благодарны нашему земляку Антону Богданову, что он способствовал тому, что фильм будем показан у нас в Перми".
Большому зрителю премьера будет доступна с 27 декабря во всех кинотеатрах России.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Вести Спорт 24.12.2018
Археологи делятся тайнами древности
«Уралкалий»: работы на руднике СКРУ-3 возобновлены
Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП
Пермякам напомнили про опасность на железнодорожных путях
Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция
На смену морозам придут снегопады
Помощь семьям погибших: уточненная информация
В Пермском крае день траура, скорби, тишины
Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной
Добавить комментарий: