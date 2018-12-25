Пермяки одними из первых увидели новый фильм «Т-34»

Первыми после Москвы пермяки увидели еще только готовящийся к большому прокату новый российский художественный фильм «Т-34». В кинотеатрах страны он пойдет с 27 декабря, а пермяки уже посмотрели и уже оценили.

Долгожданный момент занимает всего несколько секунд, фильмы уже давно передаются по интернету, так что Сергею Попову остается нажать всего несколько кнопок. До этого на большом экране премьеру сезона – кино про легендарный танк «Т-34» показывали только в Москве.

Сергей Попов, инженер по кинооборудованию кинотеатра «Кристалл»: "Фильм цифровой, никакой пленки нет, всего два проектора. Во многих городах сейчас стартует премьера. Мы одни из первых показываем этот фильм".

Один из главных актеров на экране – пермяк Антон Богданов, он играет танкиста. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. По замыслу сюжета, который основан на реальных событиях, группа на легендарном танке Т-34 прорывается из плена.

На премьерном показе в зале не было свободных мест.

Один из главных героев пишет на танке «Пермь», и здесь тоже есть исторические корни. Легендарному Уральскому танковому добровольческому корпусу в этом году исполняется 75 лет. Он прошел от Курска и до Берлина на танках Т-34.

Антон Клепиков, заместитель председателя правительства Пермского края: "Мы с большой радостью принимаем эту премьеру, благодарны нашему земляку Антону Богданову, что он способствовал тому, что фильм будем показан у нас в Перми".

Большому зрителю премьера будет доступна с 27 декабря во всех кинотеатрах России.