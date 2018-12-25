Пермь. Вести Спорт 24.12.2018
Темы выпуска:
- Пермский летающий лыжник Егор Усачёв возглавил общий зачет Кубка России.
- «Пермские медведи» завершают 2018 год на 5-м месте в турнирной таблице Суперлиги.
- Бой с участием прикамца признан лучшим на турнире «Muaythai Factory».
- Академия игровых видов спорта объявляет о наборе юных хоккеистов.
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