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← Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция

Пермякам напомнили про опасность на железнодорожных путях

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Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции Перми вышли в рейд. Задача - пресечь хождение по путям в местах, где есть специально оборудованные переходы. На одной из точек за год произошло 29 несчастных случаев.

На станции Голованово проходит совместный рейд - сотрудники полиции вместе с представителями железной дороги проводят профилактические беседы и штрафуют тех пассажиров, которые переходят пути в неположенном месте. Надо сказать, что за это предусмотрены штрафы.

Максим Четин, инспектор отделения ПДН Пермского ЛО МВД РФ на транспорте: "Санкции данной статьи предусматривают у нас либо предупреждение, либо штраф в размере ста рублей. На сегодня санкция, наверное, одна из самых минимальных, и люди относятся к этому с пренебрежением, нарушают эти правила перехода".

Место для проведения рейда выбрано неслучайно. Всё дело в том, что в ста метрах от станции находится мостовой переход, но по наблюдениям сотрудников железной дороги и транспортной полиции, пассажиры в большинстве своём его игнорируют.

Нарушения на железных дорогах приводят не только к травмированию, но и к смертельным случаям, если говорить про 2018 год - 29 случаев получения травм, из них 20 со смертельным исходом.

Наглядный пример того, как присутствие сотрудников полиции может повлиять на пассажиров: очередная электричка прибывает на станцию Голованово, и все пассажиры направляются на мостовой переход, никто правила не нарушает.

Такие рейды планируют проводить регулярно, соответственно, заранее об этом никого предупреждать не будут, и как уже сотрудники полиции сказали - будут выписывать штрафы, но учитывая минимальность этих штрафов, можно наблюдать, что люди пересекают железнодорожные пути там, где хотят.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.12.2018 в 10:55 в рубрике - Вести Пермь

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← Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция

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